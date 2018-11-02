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В Дергачах арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве своей жены

В Дергачах арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве своей жены

В Дергачах суд взял под стражу 32-летнего мужчину, подозреваемого в дерзком убийстве своей жены (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установили правоохранители, поздно вечером 26 октября 2018 года в селе Феськи Золочевского района 30-летняя женщина сообщила мужу, что хочет с ним расстаться. 

Сообщение жены разозлило мужчину. 

Супруги стали ссориться, мужчина набросился на жену и стал душить. 

Когда женщина перестала дышать, мужчина, поняв, что убил ее, решил скрыть преступление. 

Для этого он вынес тело жены из дома и перенес его в заброшенное здание тракторной бригады. 

Там он раздел женщину и разорвал на ней нижнее белье, чтобы имитировать изнасилование.

Уже утром убийца пришел в полицию с заявлением об исчезновении жены.

Тело женщины нашли 30 октября местные жители. 

Поняв, что все улики указывают на него, мужчина признался в убийстве своей жены и рассказал обстоятельства дела.

Арестованному грозит до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: убийство

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