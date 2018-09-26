В Дергачевской колонии нашлась граната (фото)

Как сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управление по вопросам исполнения уголовных наказаний, сегодня, 26 сентября, в Дергачевской исправительной колонии № 109 во время обхода дежурной сменой производственных объектов предприятия, было обнаружено взрывное устройство, похожее на гранату.

Место, где была обнаружена опасная находка, сразу изолировали и взяли под охрану. Позже бойцы ГСЧС гранату изъяли и уничтожили. Пострадавших нет.

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