Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:58
Просмотров: 150

В Дергачевском районе хозяин дома зарубил топором мужчину, который проник в его гараж

В Дергачевском районе хозяин дома зарубил топором мужчину, который проник в его гараж

В полицию поступило сообщение об обнаружении окровавленного тела мужчины в гараже одного из домовладений в поселке Ольшаны Дергачевского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области..

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 25-летний владелец домовладения вечером на своем дворе увидел неизвестного мужчину, который проник в его гараж. 

Хозяин решил на всякий случай взять топор и разобраться с незнакомцем. 

Оказавшись в темном помещении, он разглядел силуэт человека. 

Когда тот начал к нему приближаться, мужчина нанес ему несколько ударов топором. От полученных травм пострадавший умер на месте. 

Лишь после совершенного хозяин гаража разглядел его и узнал в погибшем безработного 45-летнего жителя поселка Пересечное.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. 

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении убийства.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: убийство

Читайте ещё:

Полиция просит помощи в поиске вещей убитой в Покотиловке 15-летней девочки
Сегодня 09:30    21
В Дергачевском районе мужчина на своей даче убил подругу
06.11.2018 13:24    323
В Дергачах арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве своей жены
02.11.2018 14:47    400
На Харьковщине ревнивый мужчина задушил жену
31.10.2018 11:45    334
В Харькове за убийство матери двоих детей задержали ее знакомого
30.10.2018 11:16    298
В Изюме молодой рецидивист зарубил мужчину из-за мопеда
29.10.2018 11:42    276
В Киеве неадекватную мать двоих детей подозревают в их убийстве
28.10.2018 12:29    219
В Харькове убили женщину
27.10.2018 13:50    1069
Подозреваемого по делу об убийстве семьи на Салтовке признали неподсудным: назначена повторная экспертиза
26.10.2018 18:14    423
Застолье в Циркунах закончилось убийством
19.10.2018 14:02    413
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 