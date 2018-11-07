В Дергачевском районе хозяин дома зарубил топором мужчину, который проник в его гараж

В полицию поступило сообщение об обнаружении окровавленного тела мужчины в гараже одного из домовладений в поселке Ольшаны Дергачевского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области..

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 25-летний владелец домовладения вечером на своем дворе увидел неизвестного мужчину, который проник в его гараж.

Хозяин решил на всякий случай взять топор и разобраться с незнакомцем.

Оказавшись в темном помещении, он разглядел силуэт человека.

Когда тот начал к нему приближаться, мужчина нанес ему несколько ударов топором. От полученных травм пострадавший умер на месте.

Лишь после совершенного хозяин гаража разглядел его и узнал в погибшем безработного 45-летнего жителя поселка Пересечное.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении убийства.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости