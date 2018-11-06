В Дергачевском районе мужчина на своей даче убил подругу
31 октября 32-летний харьковчанин убил свою знакомую.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как выяснили правоохранители, мужчина со своей 39-летней знакомой – также харьковчанкой - приехал на собственную дачу в село Кудиевка.
Там после употребления алкогольные напитков они поссорились, в ходе чего мужчина деревянной битой нанес женщине удары по голове и туловищу.
Затем злоумышленник оставил бездыханное тело подруги в доме и поехал домой в Харьков.
Однако женщину искали, и она была объявлена полицией в розыск.
4 ноября полицейские нашли тело разыскиваемой женщины в дачном доме и задержали злоумышленника.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Все вещественные доказательства с места происшествия полицейские изъяли.
Сейчас по делу назначены необходимые экспертизы.
Задержанному подозреваемому сообщено о подозрении в убийстве.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.