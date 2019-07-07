Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:40
Просмотров: 61

В Днепропетровской области нашли тело девочки, которую искали с конца июня

В Днепропетровской области нашли тело девочки, которую искали с конца июня

В Днепропетровской области правоохранители нашли тело девочки, которую разыскивали с 29 июня, и задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании мужчину.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Злоумышленником оказался ранее дважды судимый мужчина 1995 года рождения. Он сам указал место, где изнасиловал и убил девушку, 2005 г. р. там и обнаружили труп девочки.

Аброськин отметил, что полиция разыскивала ее с 29 июня 2019 года, однако уточнил, что ребенок пропал еще раньше.

"Родители не сообщали, потому что очень были заняты распитием алкогольных напитков", - добавил он.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кримінальну поліцію Києва очолив організатор трагічної спецоперації в Княжичах
06.07.2019 06:20    165
Відсвяткував випускний і помер: НП на Харківщині (ВІДЕО)
05.07.2019 06:00    496
В Харькове пропала пенсионерка
04.07.2019 07:05    258
Виборчі перегони на Харківщині: поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень
03.07.2019 08:15    121
Под Харьковом раздавали мороженое от имени кандидата в депутаты
03.07.2019 06:51    214
На Харківщині шкільний випускний закінчився бійкою та смертю підлітка
02.07.2019 07:16    226
Нашли без ничего у железнодорожных путей: в Харькове ищут родственников женщины, которая ничего не помнит
01.07.2019 08:16    378
На Харьковщине задержали лжеминера
01.07.2019 06:43    225
Под Харьковом - рейдерская атака крупного предприятия
01.07.2019 06:14    980
Викрито мережу "реабілітаційних центрів", яка щоденно приносила 12 тис. грн "прибутку"
30.06.2019 10:03    219
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 