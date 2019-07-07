В Днепропетровской области нашли тело девочки, которую искали с конца июня

В Днепропетровской области правоохранители нашли тело девочки, которую разыскивали с 29 июня, и задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании мужчину.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Злоумышленником оказался ранее дважды судимый мужчина 1995 года рождения. Он сам указал место, где изнасиловал и убил девушку, 2005 г. р. там и обнаружили труп девочки.

Аброськин отметил, что полиция разыскивала ее с 29 июня 2019 года, однако уточнил, что ребенок пропал еще раньше.

"Родители не сообщали, потому что очень были заняты распитием алкогольных напитков", - добавил он.

Источник: prm.ua

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