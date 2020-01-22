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В «ДНР» умер предатель Украины — боевик и директор Донецкого военного лицея
В ОРДО самоликвидировался предатель Украины, 54-летний боевик, перешедший на сторону оккупантов. Речь идет об экс-майоре ВСУ, директоре Донецкого военного лицея Владимире Тарасове.
Об этом сообщил в Telegram-канале «Анатолий Штирлиц» офицер ВСУ Анатолий Штефан. Отмечается, что Тарасов нарушил присягу Украине и начал воевать против ВСУ.
«20.01.20 Тарасов Владимир сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался. Предварительно сердце», – говорится в сообщении.
О смерти предателя написал в соцсети главарь «ДНР» Пушилин.
Источник: sprotyv.info
Темы: ордло
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