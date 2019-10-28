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В Донецке взорвали вышку мобильного оператора: появилось ВИДЕО и требования к оккупантам

В Донецке взорвали вышку мобильного оператора: появилось ВИДЕО и требования к оккупантам

Утром 27 октября в оккупированном Донецке неизвестные взорвали базовую станцию мобильного оператора "Феникс", который нелегально работает в так называемой "ДНР".

Об этом сообщили СМИ террористов.

Причиной взрыва назвали "диверсию".

Отмечается, что в Пролетарском районе Донецка "возможна деградация сервисов мобильной связи". На месте происшествия работают спасатели и сотрудники "МВД".

Позже появилось видео взрыва и текст требования к террористам.

В Донецке взорвали вышку мобильного оператора: появилось ВИДЕО и требования к оккупантам

ВИДЕО

Источник: prm.ua

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