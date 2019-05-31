В Донецкой области неизвестные провели обыски в домах у местных жителей

На неподконтрольной Киеву территории Донецкой области представители НВФ "ДНР" зачистили поселок Зуевку, передает Donbass.live.

Об этом в соцсетях рассказывают очевидцы:

«6 утра, пос. Зуевка. Приехало автобусов 8 с ребятами которые пошли по 3 человека по ВСЕМ домам с обыском И! Переписывали ВСЕ КОНТАКТЫ с телефона! Не выпускали на работу и вообще из и в поселок!!! Не предъявив при этом ни какой документ, ни постановления НИЧЕГО! Такие действия были уже в Иловайске в прошлом. Вот, только что покинули поселок… Знали поименно когда заходили Странно…».

Официальной информацию о "спецоперации" не комментируют. Также неизвестно, с какой целью проводилось данное мероприятие.

Источник: donbass.live

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