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В Донецкой области полиция изъяла у мужчины партию марихуаны стоимостью более 1 млн грн

В Донецкой области полиция изъяла у мужчины партию марихуаны стоимостью более 1 млн грн

В Донецкой области сотрудники национальной полиции обнаружили у жителя Волновахского района большую партию расфасованного наркотика. Кроме того, мужчина уличен в изготовлении наркосырья.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Полицейские получили оперативную информацию о том, что житель села Орловское Волновахского района хранит дома наркотические средства. Во время обыска во дворе дома 40-летнего мужчины было обнаружено 84 запечатанных полиэтиленовых пакета с марихуаной. Общий вес готового к употреблению каннабиса - 21 кг" , - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, стоимость наркотика по ценам черного рынка составляет более одного миллиона гривен.

Также в хозяйственной постройке сотрудники полиции изъяли 50 высушенных кустов конопли. Обнаруженное вещество и наркосодержащие растения направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и хранение наркотических средств в особо крупных размерах). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Источник: prm.ua

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