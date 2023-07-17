В ДТП на Героїв Харкова загинув водій легковика

Сьогодні близько 19:00 на вулиці Героїв Харкова, 140А, зіткнулися автомобілі Renault та Nissan. В результаті ДТП загинув чоловік.

До місця події було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС, повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

Прибувши до місця виклику, працівники ДСНС за допомогою спеціального інструменту деблокували тіло загиблого водія легковика Renault.

Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

Агентство Телевидения Новости