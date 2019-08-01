В двух районах Харьковщины выявили факты незаконной порубки леса

На Харьковщине правоохранители выявили еще два факта незаконной порубки леса.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, два факта преступлений против окружающей среды полицейские задокументировали 31 июля на территории Лозовского и Близнюковского районов.

Так, на территории Лозовского района полицейские остановили автомобиль, в котором находилась древесина.

В ходе его осмотра правоохранители обнаружили 3,5 куба древесины акации, клена и бересты, 2 бензопилы. Все обнаруженное и автомобиль изъяли.

Также в лесополосе между селами Слобожанское и Шевченково-1 Близнюковского района правоохранители обнаружили мужчину, который пилил деревья.

Правонарушителем оказался 47-летний местный житель.

С места происшествия полицейские изъяли автомобиль ВАЗ-2112, прицеп, бензопилу и 8 стволов деревьев.

События зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об их квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Агентство Телевидения Новости