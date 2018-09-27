В Дзержинском суде зачитали обвинительный акт няне, которая била больного на ДЦП ребёнка

Более пятидесяти ударов по различным частям тела ладонью, а иногда и тем, что под руку подворачивалось. Их по данным обвинения нанесла няня 14-летней девочке, больной ДЦП. В Дзержинском суде Харькова объявили обвинительный акт Светлане Савченко. Началось все в марте текущего года, тогда в правоохранительные органы обратилась мама девочки. Она пожаловалась, что няня воспитывает ее ребенка побоями, как доказательство - предоставила видеозапись. Женщина рассказала, что установила в квартире видеорегистратор, после того как стала замечать на теле дочери синяки и многочисленные ссадины. В ходе досудебного расследования следователям удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы переквалифицировать уголовное производство в «пытки».

Наталья Клочко, прокурор Харьковской местной прокуратуры №1

Продовжуючи свій злочинний умисел 14.03.2018 протягом дня перебуваючи на одинці з малолітньою потерпілою, Савченко нанесла останній відкритою долонею руки більш ніж десять ударів в область живота, більш ніж десять ударів в область стегон, та більш ніж тридцять ударів в область обличчя. А також численні удари в область інших частин тіла, шиї, рук, потилиці, пліч. Вимагаючи від малолітньої Сандеві говорити з нею, відповідати на запитання та виконувати інші команди.

Сейчас же маленькая Валерия, по словам ее мамы постепенно приходит в норму. Однако самой Ларисе Сандеви пришлось полностью изменить свой график и отказаться от каких-либо нянь или помощниц.

Лариса Сандеви, мать больного ребенка

Не будет вообще у нас няни, я буду сама, я поменяла свой график работы. Как справляемся? Вот так, утром поднимаемся едем вдвоём в школу. В школе я с ней, после обеда я на работу, и она со мной на работу, на работе есть игровая комната, где она играется ну и приходит логопед через день и по часу полтора с ней занимается.

Лариса Сандеви планирует взыскать с обвиняемой более трех тысяч материального ущерба. А вот моральный ущерб женщина назначила символический - одну гривну. Но хочет добиться максимального наказания для Савченко, потому-что, уверяет, за все время от Светланы Савченко она не услышала даже банальных слов извинения.

Лариса Сандеви, мать больного ребенка

Да, но она же не общается со мной, она же абсолютно не разговаривает. Первые несколько судов она ехидно на меня смотрела с улыбкой с под издёвкой, в данный момент она даже в глаза не смотрит.

Светлана Савченко на суде едва разговаривала, по словам ее защитника виной тому стоматологическая операция, которую сделали женщине недавно. Впрочем, Савченко ответила судье, что с обвинительным актом она не соглашается, вину свою не признает. Но все же согласна возместить материальный ущерб, нанесенный девочке. А вот от морального в одну гривну - женщина отказывается.

Матеріальної -так, моральної- ні. Матеріальну ви визнаєте в сумі 3248, 28 я правильно розумію? Моральну в сумі однієї гривні ви не визнаєте?

Такую нечеткую позицию своей подзащитной, ее адвокат Сергей Строгов объясняет плохим самочувствием Савченко.

Сергей Строгов, адвокат Светланы Савченко

Ну тут вопрос в том, что на сегодняшний день моя «підзахисна» она просто находиться в тяжелом состоянии – физическом, поэтому я не могу комментировать её скажем так слова, потому-что она может не давать им просто отчёта – у неё сильно болит десна.

На следующем судебном заседании, которое состоится 11 октября, должны в первую очередь допросить свидетелей стороны обвинения и посмотреть видео доказательства.

Агентство Телевидения Новости