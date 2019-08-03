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В Германии изъяли крупнейшую в истории партию кокаина на почти миллиард евро

В Германии изъяли крупнейшую в истории партию кокаина на почти миллиард евро

Немецкие таможенные органы изъяли 4,5 тонны кокаина из контейнера, отправленного из Уругвая, который оценивается почти в 1 миллиард евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Таможня в Гамбурге заявила в пятницу, что наркотики были изъяты две недели назад во время проверки контейнера, который следовал из Монтевидео в бельгийский Антверпен.

В документах было сказано, что в контейнер загружены соевые бобы, но таможенники, когда открыли его, увидели лишь черные спортивные сумки.

Они обнаружили более 4200 пакетов кокаина в 211 мешках. Это крупнейшая изъятая в Германии партия кокаина в Германии на сегодняшний день.

В таможне заявили, что наркотики уже уничтожены "на фоне строгой секретности и больших мер безопасности."

Источник: eurointegration.com.ua

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Темы: Германия

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