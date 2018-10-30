В Германии медбрат признался в убийстве 100 пациентов

Медбрат Нильс Хегель, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство пациентов в Германии, признался в совершении сотни убийств.

Об этом сообщает AFP.

Хегеля считают виновным в совершении 36 убийств в Ольденбурге и 64 - в Деменхорсте. Сам он сначала признался в убийстве лишь шести человек. А во время разговора с психиатром - еще в 30. Однако это заявление не считается официальным.

Во вторник, 30 октября, Хегель признался, что убил сто пациентов.

По словам убийцы, его целью было поразить коллег, показывая, как он хорошо реанимирует людей. Он вводил пациентам большую дозу лекарств, после чего вез в реанимацию, но не всем удалось пережить этот процесс.

Суд признал мужчину виновным в двух убийствах и двух покушениях на убийство еще в 2008 году.

Помог поймать преступника его коллега, который увидел, как тот вводит пациенту сильнодействующий препарат, поэтому не был прописан.

Тогда Хегеля приговорили к 7,5 годам тюрьмы.

Позже во время визита к психиатру он рассказал об убийстве еще 30 пациентов, однако поскольку это не считалось официальным признанием, обвинения были предъявлены в убийстве лишь шести человек. За все это Хегель получил пожизненное заключение.

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