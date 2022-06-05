В Харкові на крадіжці гуманітарної допомоги затримано чоловіка та жінку

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 45-річному чоловіку та 43-річній жінці за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 травня 2022 року чоловік і жінка проникли до приміщення благодійного фонду, де зберігалась гуманітарна допомога для харків‘ян. Серед «здобутків» крадіїв – засоби гігієни та продукти харчування загальною вартістю майже 15 тис. грн. Після цього мародери втекли.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости