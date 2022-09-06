В Харкові псевдоволонтерка вкрала гумдопомогу вартістю 150 тисяч гривень

За даними слідства, 27-річна харків’янка отримала від волонтерки продукти харчування для подальшої видачі приготовлених гарячих страв у якості гуманітарної допомоги мешканцям будинку у Холодногірському районі Харкова, який постраждав від ракетного удару, завданого російською армією. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Жінка увійшла у довіру до волонтерки під виглядом небайдужої громадянки, яка допомагає харків’янам. Підозрювана розказала про те, що вона «організує» для мешканців вказаного будинку, де, з її слів, проживає 200 людей, видачу гарячих страв. Жінка зазначила, що їжу вона приготує в спеціально обладнаних приміщеннях у підвалі будинку, яких насправді ніколи не існувало.

Отримавши продукти харчування від волонтерки, підозрювана «робила вигляд», що допомагає містянам. Вона фотографувала своїх родичів на кухні для фейкового фотозвіту, який надсилала волонтерці. Насправді ж всі продукти «добродійка» залишила собі.

Шахрайка спричинила збитки на суму майже 150 тис. гривень.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 27-річній харків’янці за фактом шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости