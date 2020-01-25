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В Харькове арестовали мужчину, который избил и ограбил полицейского (ФОТО)

В Харькове арестовали мужчину, который избил и ограбил полицейского (ФОТО)

Неизвестный напал на полицейского, когда тот возвращался ночью домой.

Установлено, что 24-летний полицейский сектора патрульной полиции в аэропорту «Харьков», возвращался ночью домой и стал жертвой грабителя. Злоумышленник нанес ему несколько ударов по голове. Когда полицейский упал на землю, грабитель сорвал с его плеча барсетку и вытащил из кармана куртки телефон.

В Харькове арестовали мужчину, который избил и ограбил полицейского (ФОТО)

По факту происшествия следователи Московского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники установили личность нападавшего. Им оказался 24-летний житель Харькова.

Подозреваемый задержан по месту жительства. В его доме провели санкционированный обыск. Злоумышленник рассказал, что украденный телефон сдал в ломбард, а банковские карточки, служебное удостоверение полицейского, полицейский жетон и другие документы поджег в лесополосе возле АЗС. На указанном месте работники полиции обнаружили остатки украденного имущества.

В Харькове арестовали мужчину, который избил и ограбил полицейского (ФОТО)

Сейчас в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения. За преступление харьковчанину грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

Напомним, что в Харькове ночью взорвали банкомат (фото). Сумма ущерба устанавливается.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

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