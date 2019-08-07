Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:42
Просмотров: 71

В Харькове арестован организатор канала незаконной миграции в страны ЕС

В Харькове арестован организатор канала незаконной миграции в страны ЕС

В Харькове суд арестовал членов преступной группы, которая переправляла через границу нелегалов.

Об этом Depo.Харьков сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы.

В ГПСУ напомнили, что в начале августа в Харьковской области прекратили деятельность преступной группировки, которая занималась незаконной переправкой через государственную границу Украины иностранцев. На различных этапах разработки в течение года правоохранители задержали несколько групп граждан Шри-Ланки, Пакистана, Индии, Ирана, Бангладеш и Вьетнама — всего 41 человека. Иностранцев организаторы группировки пытались незаконно переправить из России в страны Евросоюза транзитом через Украину.

Завершающим этапом операции стали задержания на территории Луганской области организаторов и их пособников при попытке переправки через государственную границу очередной группы мигрантов. Стоимость переправки составляла 1 500 долларов за одного иностранца.

Организаторы преступной группы и их пособники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Во время досудебного расследования фигурантам уголовного производства суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Следственные действия продолжаются.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: суд, харьков

Читайте ещё:

"Харьковоблэнерго" открыло сервисный центр
Сегодня 07:39    52
Як пройде день міста у Харкові — ПРОГРАМА
Сегодня 07:10    75
Харьковский студент отвел самолет от жилых районов
Сегодня 06:33    236
На Харьковщине неделю голодал призывник, отказавшийся приносить присягу
Сегодня 06:14    102
Окружний адмінсуд повернув посаду прокурору-власнику "бабусиного позашляховика"
06.08.2019 09:14    144
Харьковчанка нырнула на рекордную глубину (ФОТО)
06.08.2019 08:37    231
“Богдан Моторс” відправив до Харкова чергову партію тролейбусів
06.08.2019 08:25    184
Оперативники Изюма разоблачили наркосбытчика
06.08.2019 07:53    97
У Харкові «прокурор» обібрав пенсіонерку
06.08.2019 07:35    208
В Харькове принимают профилактические меры в борьбе со свалками
06.08.2019 07:08    124
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 