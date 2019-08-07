В Харькове арестован организатор канала незаконной миграции в страны ЕС

В Харькове суд арестовал членов преступной группы, которая переправляла через границу нелегалов.

Об этом Depo.Харьков сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы.

В ГПСУ напомнили, что в начале августа в Харьковской области прекратили деятельность преступной группировки, которая занималась незаконной переправкой через государственную границу Украины иностранцев. На различных этапах разработки в течение года правоохранители задержали несколько групп граждан Шри-Ланки, Пакистана, Индии, Ирана, Бангладеш и Вьетнама — всего 41 человека. Иностранцев организаторы группировки пытались незаконно переправить из России в страны Евросоюза транзитом через Украину.

Завершающим этапом операции стали задержания на территории Луганской области организаторов и их пособников при попытке переправки через государственную границу очередной группы мигрантов. Стоимость переправки составляла 1 500 долларов за одного иностранца.

Организаторы преступной группы и их пособники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Во время досудебного расследования фигурантам уголовного производства суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Следственные действия продолжаются.

Источник: sprotyv.info

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