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В Харькове блокировали контрабанду анаболических стероидов в Украину

В Харькове блокировали контрабанду анаболических стероидов в Украину

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабандное поступление в Украину сильнодействующего анаболического препарата - метандиенона.  

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что житель областного центра заказывал анаболики в одной из стран Восточной Азии для продажи и изготовления фальсифицированных медсредств.

«Товар» злоумышленник получал через сервисы международной почтовой связи.

Для прикрытия делец использовал посредников, которые доставляли ему «посылки» из почтовых отделений.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центре Харькова во время передачи посредником очередной партии метандиенона.

Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили в квартире фигуранта дела килограмм анаболиков, а также поддельные голограммы и устройства для фасовки и пломбирования фальсифицированных медпрепаратов.

Изъятые предметы и вещества направили на экспертизу.

По предварительным оценкам стоимость обнаруженной «продукции» на «черном рынке» составляет более десяти тысяч долларов США.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленника проводились Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области.

Агентство Телевидения Новости

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