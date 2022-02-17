В Харькове будут судить «бизнесмена» за попытку продавать контрафактный спирт сотнями литров (ФОТО)
40-летний харьковчанин хранил контрафактный алкоголь в промышленных масштабах — около 700 литров. Хотел сбывать в наливайки, но попался.
Для склада незаконного спиртного «бизнесмен» арендовал помещение в Новобаварском районе. Там он хранил незаконно изготовленный этиловый спирт.
«В дальнейшем обвиняемый планировал сбывать контрафактный алкоголь в так называемые наливайки, а также через интернет. В декабре 2021 года правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли около 700 литров этилового спирта без марок акцизного налога. Незаконность происхождения этой продукции подтверждена экспертизой», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры со ссылкой на руководителя окружной прокуратуры Владимира Куприянова.
Теперь вместо золотых гор мужчину ожидает судебное разбирательство. Его обвиняют в приобретении и хранении с целью сбыта незаконно изготовленного этилового спирта. За это грозит штраф с конфискацией и уничтожением товара. Обвинительный акт прокуроры уже передали в суд.
Источник: objectiv.tv
Автор: Алексей Наумов