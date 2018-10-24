Криминал
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24.10.2018 17:10
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В Харькове будут судить мужчину, который дважды продал чужую квартиру

В Харькове будут судить мужчину, который дважды продал чужую квартиру

Прокуратура направила в один из судов Харькова обвинительный акт в отношении 32-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, подозреваемый -житель Лозовой, и ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).

Следствие установило, что в начале этого года мужчина вместе с товарищем подыскали в Харькове 4-комнатную квартиру, в которой долгое время никто не жил. Владелец квартиры жил за пределами области и в нее почти не приезжал.

Лозовчанин решил «заработать» на квартире. К делу он привлек также двух своих земляков. На одного из них за денежное вознаграждение злоумышленник оформил поддельные документы на жилье. 

Другому товарищу он вообще не сообщил о своих преступных намерениях. Зато рассказал, что якобы собирается приобрести недвижимость, но из-за судебных обременений не может оформить договор на свое имя. 

Поэтому, так же за вознаграждение, попросил друга выступить в роли фиктивного покупателя. Договор купли-продажи между подставными лицами был оформлен официально.

Злоумышленники представились соседям новыми владельцами жилья, показав документы, и взяли ключи от тамбура. Непосредственно в квартиру они проникли, срезав двери с петель.

Вскоре жилье перепродали еще раз - на этот раз добросовестным покупателям. За квартиру удалось «выручить» почти 900 тысяч гривен.

Сейчас на недвижимое имущество подозреваемого наложен арест. 

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Кроме того, на данный момент в суде слушается производство в отношении еще одного участника преступной схемы по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

 

Агентство Телевидения Новости

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