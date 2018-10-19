В Харькове будут судить насильника

Дзержинский райсуд взял под стражу без права внесения залога 40-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры № 1 Екатерины Шевцовой, инцидент произошел в Шевченковском районе города. Отчим, угрожая применить силу, неестественным способом изнасиловал 16-летнюю падчерицу.

При этом, матери девушки в это время дома не было. Боясь дальнейших издевательств, одиннадцатиклассница сразу обратилась в полицию. Девочка рассказала, что неоднократно жаловалась матери на домогательства со стороны отчима. Однако, та не верила дочери, защищая мужа.

Идет следствие, назначены экспертизы. Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью девочки-подростка.

Агентство Телевидения Новости