В Харькове будут судить супругов, обманувших более 100 человек на продаже детской мебели

В Харькове будут судить фиктивных интернет-продавцов, обманувших более 100 человек на продаже детской мебели

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу фиктивных интернет-продавцов, которые под предлогом торговли детскими кроватями обманули более 100 покупателей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Досудебным следствием установлено, что подозреваемыми являются супруги 31 и 30 лет. Правоохранители инкриминируют им мошенничество, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Подозреваемые создали в сети Instagram страницу, на которой разместили объявления по изготовлению и продаже мебели из дерева, в частности, детских кроватей.

Низкая стоимость товара привлекала покупателей. "На крючок" злоумышленников, как правило, попадали мамы, которые хотели приобрести своим детям новую мебель.

Клиентам злоумышленники обещали изготовить кровать по индивидуальному заказу за 60 дней.

Злоумышленники просили предоплату в размере 50% от стоимости якобы на приобретение расходных материалов.

Доверчивые покупатели перечисляли средства на банковскую карточку мошенникам, но обещанного товара так и не получали.

Сначала "производители" переносили сроки, а потом и вообще переставали отвечать на телефонные звонки и электронные письма заказчиков.

Всего мошенникам удалось обмануть 109 человек из разных регионов Украины.

Пострадавшим нанесен ущерб на общую сумму около 400 тысяч гривен.

Злоумышленникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости