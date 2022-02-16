В Харькове будут судить торговца контрафактным алкоголем

Этиловый бизнес организовал 40-летний харьковчанин: мужчина приобрел и в арендованном помещении, расположенном в Новобаварском районе, хранил незаконно изготовленный этиловый спирт. В дальнейшем обвиняемый планировал сбывать контрафактный алкоголь в так называемые «наливайки», а также через интернет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В декабре 2021 года правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли около 700 литров этилового спирта без марок акцизного налога. Незаконность происхождения этой продукции подтверждена экспертизой.

Новобаварской окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Харькова по факту приобретения и хранения с целью сбыта незаконно изготовленного этилового спирта (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает штраф от 5 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Агентство Телевидения Новости