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В Харькове будут судить водителя, который бросил сбитого пешехода умирать на дороге

В Харькове будут судить водителя, который бросил сбитого пешехода умирать на дороге

Прокуратура суд  обвинительный акт в отношении подозреваемого в смертельном ДТП, что оставил пешехода умирать посреди дороги (ч.1 ст. 135, ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, ночью 12 августа этого года на ул. Деревянко 29-летний водитель автомобиля Audi на скорости 100 км / ч. сбил пешехода и протянул его около 100 метров протянул на капоте авто. 

Затем оставил машину прямо посреди дороги и скрылся с места происшествия, даже не пытаясь хоть как-то помочь пострадавшему. 

46-летний пешеходу от мощного удара автомобиля оторвало ногу, у него был сломан позвоночник. От полученных повреждений он погиб.

Подозреваемый около 2-х месяцев скрывался от следствия. 

Задержали мужчину в октябре этого года. 

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, смерть

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