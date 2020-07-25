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В Харькове будут судить врача, который покалечил пациента

В Харькове будут судить врача, который покалечил пациента

Харьковские следователи 22 июля завершили досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачом. Как сообщили в полиции, обвинительный акт направлен в Дзержинский районный суд Харькова.

В мае 2018 года в областную клиническую больницу с жалобами обратился 38-летний харьковчанин. После обследования врач-отоларинголог поставил диагноз, и через некоторое время пациент был госпитализирован в медицинское учреждение для проведения плановой операции. Во время операции врач повредил пациенту зрительный нерв, что привело к полной потере зрения на левый глаз.

Досудебное расследование продолжалось более 2 лет в связи со сложностью и длительным проведением судебных экспертиз.

11 июня 2020 года следователь сообщил 56-летнему врачу-отоларингологу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение врача права занимать должность и заниматься профессиональной деятельностью до 5 лет, а также ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет.

Источник: sq.com.ua

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