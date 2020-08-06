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В Харькове четверо парней подожгли автомобиль во время угона

В Харькове четверо парней подожгли автомобиль во время угона

Сегодня ночью в Харькове группа молодых перней, среди которых трое были несовершеннолетние, завладели автомобилем, который стоял на улице морозова. а затем его подожгли.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 августа в 4:26 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Морозова горит автомобиль «Москвич».

Пламя потушили пожарные, пострадавших в результате пожара нет. 

Полицейские на месте происшествия установили, что неизвестные злоумышленники сначала оттолкали указанный автомобиль, а затем подожгли его. 

В течение нескольких часов причастные к совершению преступления были установлены. Ими оказались четверо ребят в возрасте от 17 до 19 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. 

По словам злоумышленников, сначала они хотели похитить автомобиль, а потом испугались. Чтобы уничтожить доказательства, они решили поджечь автомобиль.

Следователем Слободского отдела полиции открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сейчас подростки доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Агентство Телевидения Новости

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