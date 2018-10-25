В Харькове действовала подпольная АЗС
23 октября харьковские налоговики пресекли незаконную деятельность АЗС и изъяли крупную партию горючего.
Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Дмитрий Сердюк, передает пресс-служба ГУ ГФС Украины в Харьковской области.
36-летний харьковчанин продавал дизельное топливо и бензин в одном из районов города.
Мини-заправка состояла из двух колонок и емкостей для хранения горюче-смазочных материалов.
Однако хозяин заправки не имел государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и лицензии на право осуществления торговли подакцизными товарами.
По данному факту налоговики составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.
Из незаконного оборота правоохранители изъяли 38,4 тонны дизельного топлива и 19 тонн бензина марки А-95 общей стоимостью почти 2 миллиона гривен, а также оборудование на сумму 560 тысяч гривен.