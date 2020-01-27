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В Харькове - дерзкое ограбление (ФОТО)

В Харькове - дерзкое ограбление (ФОТО)

С просьбой позвонить с мобильного прохожий обратился к мужчине на ул. Киргизской.

Как пишет "Город Х", злоумышленник, взяв смартфон в руки, ударил харьковчанина в лицо и сбежал.

Потерпевший сразу обратился в полицию. Патрульные осмотрели территорию в районе места ограбления и неподалеку обнаружили мужчину, подходящего под описание. Во время обыска у негого в кармане обнаружили украденный телефон.

Подозреваемый в ограблении задержан. Его передали следователям.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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