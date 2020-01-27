Сегодня 06:14
Просмотров: 25
В Харькове - дерзкое ограбление (ФОТО)
С просьбой позвонить с мобильного прохожий обратился к мужчине на ул. Киргизской.
Как пишет "Город Х", злоумышленник, взяв смартфон в руки, ударил харьковчанина в лицо и сбежал.
Потерпевший сразу обратился в полицию. Патрульные осмотрели территорию в районе места ограбления и неподалеку обнаружили мужчину, подходящего под описание. Во время обыска у негого в кармане обнаружили украденный телефон.
Подозреваемый в ограблении задержан. Его передали следователям.
Источник: sq.com.ua
Загрузка...