В Харькове - дерзкое ограбление

23 марта с заявлением о краже в Холодногорский отдел полиции обратился 25-летний мужчина.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, из его рук злоумышленники выхватили мобильный телефон и 5 тыс. грн.

Сотрудники полиции на станции "Харьков-Пассажирский" по предоставленным приметам обнаружили и задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 23-летний ранее судимый, безработный житель Богодухова и 16-летние девушка и парень из Дергачевского района.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

В настоящее время злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Источник: sq.com.ua

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