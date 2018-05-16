В Харькове экс-сотрудника прокуратуры, а ныне практикующего адвоката обвиняют в развращении ребенка в бассейне

Мама пятилетнего мальчика утверждает, что этот шокирующий случай с ее сыном произошел в бассейне, где он занимается плаванием.

После тренировки ребенок как всегда пошел в мужскую душевую. Однако почему-то очень долго не возвращался, она даже начала его звать, но он не выходил. И уже когда перепуганная мама готова была сама зайти в мужскую комнату, ее сын вышел - напуганный, с плавками в руках.

Я на тот момент не могла подумать, что с моим сыном могло что-то случиться. А когда у него увидела плавки в руках, я спросила - почему? - потому что тренер им не разрешает, и первое что он мне сказал – «дядя хороший».

Вслед за мальчиком выскочил полуобнаженный мужчина, это видно на камерах видеонаблюдения. Лишь позже, говорит мать, уже дома напуганный сын рассказал, что этот человек снял с него в душевой плавки, щупал и даже ущипнул. Она сразу позвонила тренеру, который хоть и не был в тот день в бассейне, но сразу включился в расследование.

Это наша честь была - узнать, кто это. Посмотрев карточки посещений, подозрение упало на трех человек, мужчина и женщина, и еще один мужчина, но, посмотрев видео, мы поняли, кто этот человек, нашли в интернете его сайт, он человек видный, показали маме - он или нет? - она сказала - он, но с другой прической.

Как выяснилось позже, под подозрением оказался бывший юрист учреждения, который продолжал посещать бассейн. Более того, ранее этот мужчина работал в прокуратуре, а сейчас занимается адвокатской практикой.

Встречаться с журналистами, особенно после того, как в одном из телешоу мужчину фактически назвали насильником-педофилом, он не хочет. Но говорит, что никаких развратных действий по отношению к ребенку не совершал и называет все спланированной кампанией против него и бесовщиной.

Мать мальчика же переживает, что именно статус подозреваемого тормозит дело.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

У своїх заявах мама чітко вказує певну особу, на даний час це адвокат, дійсно в минулому він працював в органах прокуратури, й я хочу зазначити, що це жодним чином не впливає ні на представників поліції та прокуратури, нам байдуже, хто ця людина, якщо експрети нам покужуть, що він дійсно здійснював розпустні дії щодо неповнолітного, то буде підписана підозра. На даний час слідство проводить поліція за частиною другою статты 156 - розпустні дії щодо неповнолітнього. Максимальна санкція статті - 8 років позбавлення волі. Найголовніше наразі для слідства - це отримання саме оцеї психологічної експертизи для розуміння того, що саме трапилось у басейні.

Олег Бех, нач. ГУ НП в Харьковской обл.

Там будет проводиться судебно-психологическая экспертиза с ребенком, обе стороны приводят доводы, доказательства, производство это расследуется, оно стоит на контроле главы полиции и нашего обмудсмена

В прокуратуре области говорят, что задержка в расследовании связана с тем, что мама отказывается дать разрешение на проведение допроса мальчика. А без этого обойтись невозможно.

Сама женщина признает, что действительно не хочет снова травмировать сына, ведь один допрос уже был проведен. Но он оказался недостаточно профессиональным.

К сожалению, признает представитель семьи, следователь полиции действительно не учел того, как надо работать с ребенком, но с помощью психологов и психологической экспертизы они намерены выяснить, что же все-таки произошло в бассейне.

Олег Головков, представитель потерпевших

На сегодняшний день прямых доказательств в деле если не сказать, нет, то их достаточно мало. И сказать о том, что у этого дела железные перспективы зайти в суд - не уверен. Мы со стороны потерпевших будем настаивать, чтобы это дело попало в суд, чтобы ему была дана правовая оценка. Личные границы ребенка - они намного шире, чем у взрослого. И даже когда взрослый дядя в душе ходит перед маленьким ребенком - это уже посягательство на его границы, а когда снимает еще и белье с ребенка - это уже посягательство на его внутренние границы

В прокуратуре отмечают, что это уже второй случай открытия уголовного производства по факту развращения несовершеннолетних детей в бассейне.

Еще один случай зарегистрирован в комплексе под названием "Нептун" на ХТЗ, где злоумышленник был задержан с поличным.

Сейчас он находится под арестом, следствие продолжается.

Агентство Телевидения Новости