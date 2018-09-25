В Харькове госисполнитель «забыл» перечислить в ЦИК 100 тысяч гривен

Прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной халатности государственного исполнителя службы одного из районов Харькова по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации правоохранителей, Харьковский апелляционный хозяйственный суд еще в 2011 году удовлетворил иск прокуратуры в интересах одного из территориальных округов Окружной государственной избирательной комиссии.

Суд взыскал в пользу государства с ответчика, которым являлся предприниматель, 100000 гривен.

Во исполнение указанного решения суд выдал соответствующий приказ, который направили в отдел исполнительной службы.

Средства поступили на счет службы, однако госисполнитель не перечислил их в Центральную избирательную комиссию, закрыв исполнительное производство.

По максимальной санкции статьи подозреваемому госслужащему грозит 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости