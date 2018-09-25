Криминал
Перейти к списку новостей
25.09.2018 19:50
Просмотров: 129

В Харькове госисполнитель «забыл» перечислить в ЦИК 100 тысяч гривен

В Харькове госисполнитель «забыл» перечислить в ЦИК 100 тысяч гривен

Прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной халатности государственного исполнителя службы одного из районов Харькова  по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации правоохранителей, Харьковский апелляционный хозяйственный суд еще в 2011 году удовлетворил иск прокуратуры в интересах одного из территориальных округов Окружной государственной избирательной комиссии. 

Суд взыскал в пользу государства с ответчика, которым являлся предприниматель, 100000 гривен.

Во исполнение указанного решения суд выдал соответствующий приказ, который направили в отдел исполнительной службы. 

Средства поступили на счет службы, однако госисполнитель  не перечислил их в Центральную избирательную комиссию, закрыв исполнительное производство.

По максимальной санкции статьи подозреваемому госслужащему грозит 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 