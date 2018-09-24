В Харькове госисполнители продали квартиру в ипотеке

Прокуратура области начала уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением государственными исполнителями (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, государственные исполнители передали специализированному государственному предприятию квартиру в Харькове площадью 120 кв.м.

Жилье реализовали с электронных торгов в счет погашения ссуды по ипотечному договору за 1100000 гривен. Победитель торгов получил соответствующие правоустанавливающие документы.

Как рассказали правоохранители, указанная квартира в новом доме построена за счет государственной субвенции.

Жилье предназначалось для распределения между военнослужащими, однако из-за «сделки» с недвижимостью квартиру незаконно продали на основании ипотечного договора.

Покупатель перестал платить кредит, после чего госисполнители передали имущество для реализации на торгах.

Однако на момент проведения торгов по решению суда право собственности на жилье уже было признано за территориальной общиной города, поэтому госисполнители не имели законных оснований для передачи квартиры на продажу.

Кроме того, по факту мошенничества при купле-продаже квартиры зарегистрировано уголовное производство (ст. 190 УК Украины).

На время досудебного расследования и судебного рассмотрения иска прокурора на недвижимость был наложен арест, который госисполнители также проигнорировали.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости