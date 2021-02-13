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В Харькове грабитель всю ночь выносил из частного дома технику, пока утром его не заметили соседи (ФОТО)

В Харькове грабитель всю ночь выносил из частного дома технику, пока утром его не заметили соседи (ФОТО)

Вор жил недалеко от ограбленного дома.

Происшествие случило 11 февраля в Холодногорском районе. По данным ГУНП в Харьковской области, в частный дом влез 33-летний мужчина. Он пробрался в домовладение через окно и выносил от туда газонокосилку, шесть металлических радиаторов отопления, газовый котел и холодильник. Установлено, что бытовую технику мужчина сразу относил к себе домой, так как жил недалеко. Утром незаконную деятельность заметили соседи и вызвали полицию.

“Свой поступок он объяснил тяжелым материальным положением. Досудебное расследование продолжается”, – сообщили в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в краже. Ему грозит тюремный срок от 3 до 6 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Харькове грабитель всю ночь выносил из частного дома технику, пока утром его не заметили соседи (ФОТО)

В Харькове грабитель всю ночь выносил из частного дома технику, пока утром его не заметили соседи (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

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