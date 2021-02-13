В Харькове грабитель всю ночь выносил из частного дома технику, пока утром его не заметили соседи (ФОТО)
Вор жил недалеко от ограбленного дома.
Происшествие случило 11 февраля в Холодногорском районе. По данным ГУНП в Харьковской области, в частный дом влез 33-летний мужчина. Он пробрался в домовладение через окно и выносил от туда газонокосилку, шесть металлических радиаторов отопления, газовый котел и холодильник. Установлено, что бытовую технику мужчина сразу относил к себе домой, так как жил недалеко. Утром незаконную деятельность заметили соседи и вызвали полицию.
“Свой поступок он объяснил тяжелым материальным положением. Досудебное расследование продолжается”, – сообщили в полиции.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в краже. Ему грозит тюремный срок от 3 до 6 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: objectiv.tv
Автор: София Красникова