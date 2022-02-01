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В Харькове грузовик раздавил бабушку с внучкой в такси: дело передали в суд

В Харькове грузовик раздавил бабушку с внучкой в такси: дело передали в суд

В областной прокуратуре сообщили о завершении досудебного расследования резонансного ДТП, в котором погибли водитель и пассажиры такси — бабушка с 3-летней внучкой.

Прокуроры утвердили обвинительный акт в отношении 49-летнего водителя грузовика MAN, который стал причиной смертельного ДТП на Окружной Харькова. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения и управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, что повлекло гибель нескольких человек.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Рассматривать резонансное дело будет Московский райсуд Харькова.

Напомним, вечером 25 ноября водитель грузовика MAN, который перевозил отходы подсолнечника, проехал перекресток Окружной дороги и улицы Салтовское шоссе на красный знак светофора и стал причиной смертельной аварии. Грузовик проехал на «красный», столкнулся с Chevrolet Nubira и, опрокинувшись на бок, буквально раздавил автомобиль такси Renault Logan, который двигался по встречной полосе. В ДТП погибли три человека: водитель такси и два пассажира (3-летняя девочка и ее 49-летняя бабушка). Еще пять человек получили травмы.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

Новости портала «Весь Харьков»

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