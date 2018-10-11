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В Харькове коммунальщик может получить срок за подделку документов

В Харькове коммунальщик может получить срок за подделку документов

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия Харьковского района по факту служебной подделки и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, предприятие за 2012-2014 годы согласно договору, заключенному  с органом местного самоуправления, выполняло капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в жилых домах.

 

При этом, директор необоснованно завышал стоимость выполненных работ за счет фиктивного увеличения их объемов. Мужчина подделывал акты приема-передачи и подавал в органы местного самоуправления "липовые" документы.  На основе таких актов предприятию выделялись деньги. В общей сложности подозреваемый незаконно получил из местного бюджета более 110 тысяч гривен.

 

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы, без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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