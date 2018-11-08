В Харькове квартира превратилась в онлайн «порностудию» (видео)

Во время проведения санкционированного обыска арендованной квартиры полицейские изъяли компьютерную технику, «веб-камеры» и секс-игрушки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

По данным полицейских, к ним поступила информация о том, что в Харькове по улице 23 Августа в одной из квартир неизвестные организовали онлайн «порностудию», где девушки через интернет распространяют изображения порнографического характера. Работники полиции установили, что в мае прошлого года группа лиц создала и удерживала интернет - «порностудию» в арендованной квартире. Там была установлена ​​компьютерная техника, подключенная к интернету. Девушки-модели, используя вымышленные «ник-неймы», совершали развратные действия. Для общения с клиентами в режиме реального времени модели использовали «веб-камеры».

Старший следователь СУ ГУНП в Харьковской области Светлана Котик рассказала, что организатор и координатор деятельности «порностудии» 48-летний харьковчанин. Он лично отвечал за финансовое обеспечение деятельности «порностудии», в том числе выдачу заработной платы девушкам, за соблюдением «веб-моделями» четко определенного графика работы, наложения штрафов за нарушения дисциплины и привлечение других девушек.

20 августа этого года сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно со следователями следственного управления ГУНП в Харьковской области на основании постановлений Киевского райсуда Харькова провели обыск в помещении арендованной квартиры и изъяли вещественные доказательства. Деятельность «порностудии» прекращена.

Информация была внесена в ЕРДР по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Следствие продолжается.





Агентство Телевидения Новости