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В Харькове мародеры добрались до разрушенных обстрелами рынков
Полицейские задержали двух мародеров, пытавшихся украсть товар из разрушенного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По информации полиции, днем 29 апреля на ул. Героев Труда, внимание патрульных привлекли двое граждан, уходивших со стороны разрушенных торговых рядов с заполненными сумками.
Полицейские обратились к гражданам для проверки. В ходе разговора мужчина и женщина признались, что незаконно завладели вещами из поврежденного в результате обстрела магазина.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Источник: sq.com.ua
Автор: Гололобова Мадина