Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 94

В Харькове мародеры добрались до разрушенных обстрелами рынков

В Харькове мародеры добрались до разрушенных обстрелами рынков

Полицейские задержали двух мародеров, пытавшихся украсть товар из разрушенного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По информации полиции, днем 29 апреля на ул. Героев Труда, внимание патрульных привлекли двое граждан, уходивших со стороны разрушенных торговых рядов с заполненными сумками.

Полицейские обратились к гражданам для проверки. В ходе разговора мужчина и женщина признались, что незаконно завладели вещами из поврежденного в результате обстрела магазина.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Миколаївщині затримали російських військових, які намагалися захопити АЕС
Сегодня 10:28    6
РФ може використати територію «Придністров’я» так само як Білорусь
Сегодня 10:15    37
Росіяни викрали зброю з двох поштових відділень Харківщини, – прокуратура
Сегодня 10:02    67
Зеленский изложил свое видение гарантий безопасности Украины
Сегодня 09:38    104
СБУ затримала поплічницю ватажків так званої «днр»
Сегодня 09:26    97
53 тысячи квартир получат переселенцы до конца года
Сегодня 09:15    100
Очередная порция заявлений по войне в Украине и ситуации мире от главы МИД РФ Сергея Лаврова
Сегодня 09:03    154
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 30 квітня
Сегодня 08:57    106
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 квітня 2022 року
Сегодня 08:50    130
Один штурмовик і 9 безпілотників: ППО продовжує нищити цілі ворога
Сегодня 08:43    103
 