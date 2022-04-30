В Харькове мародеры добрались до разрушенных обстрелами рынков

Полицейские задержали двух мародеров, пытавшихся украсть товар из разрушенного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По информации полиции, днем 29 апреля на ул. Героев Труда, внимание патрульных привлекли двое граждан, уходивших со стороны разрушенных торговых рядов с заполненными сумками.

Полицейские обратились к гражданам для проверки. В ходе разговора мужчина и женщина признались, что незаконно завладели вещами из поврежденного в результате обстрела магазина.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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