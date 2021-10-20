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В Харькове мошенники продали более 40 тыс. поддельных ПЦР-тестов и Covid-сертификатов

В Харькове мошенники продали более 40 тыс. поддельных ПЦР-тестов и Covid-сертификатов

Десять мошенников изготавливали и продавали тесты с отрицательным результатом на коронавирус, а также бумажные сертификаты о вакцинации. Их ежемесячная прибыль достигала 4 миллиона гривен. Во время обысков полицейские изъяли печати медучреждений и личные печати врачей. Сейчас их происхождения устанавливается.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, злоумышленники в соцсетях принимали заказы по изготовлению ПЦР-тестов на коронавирус, а также COVID-сертификатов. Заказчики услуг не проходили никаких лабораторных исследований и процедур прививки, а лишь предоставляли свои данные для оформления документации. Среди клиентов были и туристические агентства. Стоимость поддельного теста составляла 400 гривен, а COVID-сертификат стоил 1500 гривен, однако представители турагентств «перепродавали» их по более высокой цене.

Как установили правоохранители, действовала группировка около года и за это время успела изготовить более 40 000 поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. В своей деятельности фигуранты незаконно использовали логотип медицинской лаборатории и печати различных медицинских учреждений.

Семеро злоумышленников, в том числе организатор, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара), ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения. За содеянное злоумышленникам может грозить до восьми лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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