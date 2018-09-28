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В Харькове мужчина до смерти запинал собутыльника ногами

В Харькове мужчина до смерти запинал собутыльника ногами

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области, трагедия случилась 19 сентября у одного из жилых домов на улице 12 Апреля.

Во время совместного распития спиртного между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе которого злоумышленник нанес 57-летнему мужчине многочисленные удары руками и ногами. В результате полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение" УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения любителю "почесать кулаки". 

 

Агентство Телевидения Новости

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