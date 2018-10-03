Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:14
Просмотров: 287

В Харькове мужчина напал на школьницу и пытался перерезать ей горло

В Харькове мужчина напал на школьницу и пытался перерезать ей горло

Харьковские правоохранители утвердили сообщение о подозрении в покушении на убийство школьницы (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины) 28-летнему харьковчанину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Вчера, 2 октября, в Новобаварском районе Харькова, подозреваемый на лестничной площадке напал на 16-летнюю школьницу, которая выходила из квартиры. 

Мужчина внезапно выхватил лезвие канцелярского ножа и порезал им шею девушке и скрылся с места происшествия.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни девушки ничего не угрожает.

Подозреваемого правоохранители задержали «по горячим» следам. 

Идут следственные действия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и избрании подозреваемому меры пресечения.

Мотивы совершения преступления пока выясняют следователи.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 