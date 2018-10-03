В Харькове мужчина напал на школьницу и пытался перерезать ей горло

Харьковские правоохранители утвердили сообщение о подозрении в покушении на убийство школьницы (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины) 28-летнему харьковчанину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Вчера, 2 октября, в Новобаварском районе Харькова, подозреваемый на лестничной площадке напал на 16-летнюю школьницу, которая выходила из квартиры.

Мужчина внезапно выхватил лезвие канцелярского ножа и порезал им шею девушке и скрылся с места происшествия.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни девушки ничего не угрожает.

Подозреваемого правоохранители задержали «по горячим» следам.

Идут следственные действия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и избрании подозреваемому меры пресечения.

Мотивы совершения преступления пока выясняют следователи.

Агентство Телевидения Новости