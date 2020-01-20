В Харькове на получении взятки задержали подполковника полиции

Правоохранители разоблачили на получении взятке подполковника, старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции Киевского ОП ГУНП в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что сегодня, 20 января, полицейский получил взятку: частный предприниматель передал ему 1500 долларов США, чтобы оперуполномоченный «закрыл глаза» на самозахват предпринимателем земельного участка и постройки на нем незаконной пристройки, которую использовали для расширения площади кафе.

Возле магазина "Мишка" на площади Конституции, получив взятку в салоне своего авто, подполковник пытался уйти, но был заблокирован оперативными сотрудниками, он заехал на тротуар и мимо пешеходов проехал до центрального входа в Харьковский городской совет, а затем выехал на проезжую часть.

Правоохранители продолжили преследовать полковника.

Пытаясь избавиться денег, он на ходу выбросил их в окно.

Во время погони авто злоумышленника столкнулось с автомобилем правоохранителей и было заблокировано, после чего подозреваемый выбежал из машины, несмотря на то, что в ней сидел его 8-летний ребенок, и побежал по площади Розы Люксембург.

В сквере полицейского догнали и задержали правоохранители. Выброшенные деньги собрали очевидцы события и передали правоохранительным органам.

Сейчас готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и решается вопрос об избрании задержанному полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Агентство Телевидения Новости