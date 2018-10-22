В Харькове на свободу вышел мужчина, который побил евромайдановцев

Дзержинский райсуд вынес обвинительный приговор мужчине, который был участником нападения на активистов Евромайдана весной 2014 года.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Согласно материалам дела, 13 апреля 2014 мужчина, вооруженный деревянной палкой, принимал активное участие в массовых беспорядках, в частности в подземном тоннеле станции метро "Университет" бил евромайдановцев. Обвиняемый нанес не менее двух ударов ногой по туловищу потерпевшего, в то время как тот, после ударов от других участников массовых беспорядков, пытался подняться с лестницы. После этого обвиняемый продолжил бить активиста палкой.

Однако, помешали этому представители "Красного креста", которые прибыли на место происшествия.

Обвиняемый в судебном заседании признал свою вину. Суд признал его виновным в совершении преступлени по статье 294 УК Украины -массовые беспорядки - и назначить наказание в виде 5 лет 5 месяцев и 4 дней лишения свободы.Срок отбывания наказания мужчины зачислены со дня избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей, то есть с 1 февраля 2016 года.

Но согласно так называемому "закону Савченко", который действовал на тот момент, считается, что обвиняемый отбыл назначенное этим приговором наказания.

Суд постановил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении осужденного отменить, освободив из-под стражи из зала суда немедленно.

Также адвокат потерпевшего просил взыскать с обвиняемого материальный ущерб в сумме 3 тысяч гривен (деньги, потраченные на приобретение лекарств) и 20 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб.

Однако, по мнению суда, потерпевший не предоставил достаточных доказательств в подтверждение суммы возмещения именно в заявленном размере, а размер морального вреда завысил. Требования защиты было удовлетворено частично: обвиняемого обязали выплатить тысячу гривен морального ущерба.

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Харьковской области.

Напомним, 13 апреля 2014 люди вооруженные палками, напали на сторонников Евромайдана, когда те уже заканчивали свой митинг и расходились.

Агентство Телевидения Новости