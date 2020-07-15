В Харькове на взятке поймана председатель военно-врачебной комиссии

Председатель военно-врачебной комиссии потребовала взятку за изготовление документов о непригодности сына к прохождению военной службы от его родителей. Как сообщил руководитель Харьковской местной прокуратуры №4 Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что сумма первого транша составила 12 тыс.грн.

Сегодня, 14 июля, при получении второго транша в размере 700 долл., правоохранители задержали председателя военно-врачебной комиссии.

Досудебное расследование ведут Московский отдел полиции, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»