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В Харькове на взятке в 2000 долларов задержали чиновника исполнительной службы

В Харькове на взятке в 2000 долларов задержали чиновника исполнительной службы

Правоохранители разоблачили на взятке начальника межрайонного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, чиновник требовал от гражданина Украины 2000 долларов США за снятие ареста с квартиры без соответствующего решения суда.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Часть средств, а именно: 1800 долларов США, была перечислена на указанный должностным лицом счет 20 мая.

22 мая работники полиции задержали 38-летнего правонарушителя во время получения второй части средств в размере 200 долларов США.

В настоящее время по месту работы и жительства задержанного продолжаются обыски. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Мужчине грозит наказание в виде лишение на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости

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