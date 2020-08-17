В Харькове нашли злоумышленника, который ранил таксиста в шею (ФОТО)

По информации полиции, на таксиста напал его 37-летний знакомый.

15 августа около 18:50 в больницу обратился 51-летний харьковчанин с ножевым ранением шеи. Пострадавшего госпитализировали и отправили на операцию. Сейчас он находится в неконтактном состоянии, сообщили в ГУНП в Харьковской области.

После осмотра его автомобиля и опросила свидетелей происшествия, установлено, что ножевое ранение пострадавшему нанес знакомый. Они ругались в салоне автомобиля, когда злоумышленник достал раскладной нож и ударил им таксиста в область шеи. Вещественные доказательства изъяты.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю. Ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что пострадавший самостоятельно приехал в больницу.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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