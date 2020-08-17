Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:08
Просмотров: 100

В Харькове нашли злоумышленника, который ранил таксиста в шею (ФОТО)

В Харькове нашли злоумышленника, который ранил таксиста в шею (ФОТО)

По информации полиции, на таксиста напал его 37-летний знакомый.

15 августа около 18:50 в больницу обратился 51-летний харьковчанин с ножевым ранением шеи. Пострадавшего госпитализировали и отправили на операцию. Сейчас он находится в неконтактном состоянии, сообщили в ГУНП в Харьковской области.

После осмотра его автомобиля и опросила свидетелей происшествия, установлено, что ножевое ранение пострадавшему нанес знакомый. Они ругались в салоне автомобиля, когда злоумышленник достал раскладной нож и ударил им таксиста в область шеи. Вещественные доказательства изъяты.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю. Ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что пострадавший самостоятельно приехал в больницу.

В Харькове нашли злоумышленника, который ранил таксиста в шею (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Контракт по БТР-4Е завершено – останню партію машин передано замовнику (ФОТО)
Сегодня 08:31    32
Не тільки байбаки: зустріч з лосем на Дворічанщині
Сегодня 08:04    65
Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)
Сегодня 07:36    79
Из Харькова пустят автобус в Буковель
Сегодня 06:42    83
В Харькове троллейбусы изменят маршрут
Сегодня 06:24    145
Коронавирус в Харькове: статистика на 16 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:07    124
Когда откроют океанариум в обновленном зоопарке
Сегодня 00:40    174
Маркування по-європейському: на що звертати увагу, купуючи товари
16.08.2020 08:37    214
На некоторых популярных пляжах купаться нежелательно
16.08.2020 08:02    156
КБ Морозова рассчитывает на еще один заказ от Минобороны
16.08.2020 07:04    182
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 