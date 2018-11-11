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В Харькове неизвестные стреляли в мужчину, который пришел за доказательствами преступления

В Харькове неизвестные стреляли в мужчину, который пришел за доказательствами преступления

10 ноября в Харькове на улице Володарского возле военной части произошла стрельба.

Об этом сообщила харьковчанка в одной из харьковских групп в Фейсбук.

По словам девушки, в ее парня, который пришел на заранее назначенную ему неизвестными людьми встречу, стреляли неизвестные.

«Дело в том, что в июле был сбит его брат на пешеходном переходе. Первое судебное заседание было назначено на 24 октября. Водитель сотрудничать отказывается и попросил суд о переносе судебного заседания. А вчера моему молодому человеку позвонили и под предлогом «отдать видео с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент наезда» попросили о встрече», - написала харьковчанка.

Как следует из ее слов, когда вчера в 19:38 мужчина пришёл на встречу к назначенному времени, его ждали двое мужчин в серых куртках.

Неизвестные сделали четыре выстрела в сторону мужчиы, при этом две пули попали в оба бедра, одна по касательной прошла по лопатке.

Сейчас 30-летний пострадавший находится в 4-й городской больнице скорой и неотложной помощи.

Также девушка опубликовала в группе фото пострадавшего парня и попросила откликнуться свидетелей происшествия.

Полиция также устанавливает обстоятельства данного инцидента.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители выяснили, что 10 ноября около 19.30 двое неизвестных на улице Семинарской нанесли телесные повреждения с применением оружия 30-летнему харьковчанину.

С места происшествия работники полиции изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Информация внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет заключения.

В полиции также рассказали, что рост злоумышленников, стрелявших в харьковчанина, примерно 170-175 см, они были одеты в темную одежду.

Свидетелей или очевидцев данного события правоохранители просят обращаться по телефону «102» или другим удобным способом.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: стрельба

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