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В Харькове ночью ограбили салон мобильной связи
Сегодня ночью в районе станции метро им.Масельского неизвестные, разбив витрину, ограбили магазин техники в ТРЦ «Экватор» на Московском проспекте, 256 Б.
Об этом сообщают пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото с места происшествия в одной из харьковских групп в Фейсбук.
По предварительной информации, из салона одного из операторов мобильной связи были похищены элитные мобильные телефоны.
Сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками, устанавливается.
От правоохранителей комментариев пока не поступало.
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