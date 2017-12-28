В Харькове объявили подозрение экс-врачу, который выдавал зарплату «мертвым душам»

Харьковская местная прокуратура №3 утвердила подозрение 48-летнему бывшему главному врачу одной из больниц в Немышлянском районе города по факту растраты имущества в особо крупных размерах и подделке официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, установлено, что экс-главврач одного из детских коммунальных учреждений здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, длительное время выплачивал заработную плату несуществующим сотрудникам.

"Руководитель, действуя в интересах третьих лиц с целью их незаконного обогащения, вносил в официальные документы ложные сведения. В целом он растратил более 500 тыс. грн. бюджетных средств, выделенных для выплаты заработной платы сотрудникам медицинского учреждения", - пояснил Скуратович.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»