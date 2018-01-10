В Харькове осудили мужчину, который убил зятя иньекцией в ногу

В том, что его 40 летний брат умер от укола, который сделал тесть, Алексей абсолютно убежден. Так же, как и все их родственники. Алексей прекрасно помнит, как брат позвонил ему 9 февраля 2015 года. Он сказал, что ему очень плохо, потому что отец жены Галины, с которой они прожили 7 лет, и начали процедуру развода, ему что-то вколол в ногу. Тесть имел высшее медицинское образование и работал хирургом. Алексей бросился к брату и увидел уже его тело возле гаража, неподалеку от дома. А ещё неподалеку был, собственно, и тесть брата, одетый как бомж - вспоминает Алексей. И уверяет: несколько месяцев до этого он буквально преследовал брата и пытался уговорить его оставить квартиру его дочери.

Алексей Вдовыдченко, брат погибшего

Тесть прежде всего руководствовался мотивами корыстными. То есть он хотел оставить брата ни с чем. То есть он хотел, чтобы он переписал все имущество на Галю. Мой брат он говорил о том, что давайте разводиться то есть он уже был готов к тому чтобы начать бракоразводный процесс и законно заниматься в установленном порядке разделом имущества.

Следователи начали по данному факту расследование, а затем дело передали в суд. После изучения материалов, проведения ряда экспертиз, допроса свидетелей и исследования доказательств коллегия пришла к выводу - к убийству зятя хирург готовился заранее. В тот вечер прождал жертву почти 4 часа пока не увидел его авто подъехавшее к гаражам. С собой прихватил шприц на 2 миллилитра, но иглу заменил на другую - большую по размеру, чтобы жидкость скорее попала в организм жертвы. А ввел препарат, который используется в медицине во время операций и вызывает эффект дистрофии мышц, в том числе и дыхательных. Следовательно, врач не мог не понимать, что укол убъет зятя.

Виктория Тугайбей, прокурор Слободского отдела Харьковской местной прокуратуры №5

Прокуратурою доведена вина лікаря-онколога, який у лютому 2015 року на грунті особистих неприязних стосунків зі своїм зятєм останньому зробив інєкцію з препарату медичного Ардуан, який використовується при передведенні хворих на штучне дихання.

Поэтому приговор, озвученный сегодня в Коминтерновском районном суде Харькова, ни для кого из присутствующих в зале не стал неожиданностью.

Василий Буцкий, судья Коминтерновского районного суда

Колегія судів ухвалила Техаліза Ігоря Степановича визнати винним у скоєні кримінального правопорушення у виді злочину передбаченного частиною першою статті 115 Кримінального Кодексу України та призначити йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Но учитывая время пребывания врача под стражей, а это около трех лет, половину срока он уже отсидел, согласно закону Савченко - говорит прокурор.

Виктория Тугайбей, прокурор Слободского отдела Харьковской местной прокуратуры №5

Обвинувачення вимагало призначити йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі і на данний час загалом ми задоволені обвинувальним вироком. Після додаткового вивчення судового рішення буде вирішення питання щодо внесення або невнесення апеляційної скарги

Также осужденному придется возместить брату погибшего 35 тысяч расходы на судебно-медицинскую экспертизу и 5 тысяч в бюджет - это судебные убытки, и ряд лабораторных и криминалистических исследований. Впрочем, с обвинением, как и приговору осуждением так и не согласился.

Игорь Тихолиз, осужденный

Нет. Моя вина не доказана. Ні в чом. Нет никаких доказательств, поэтому мы будет подавать в апелляционный суд. То есть Вы не убивали? - Нет, не убивал. Ваша версия по прежнему самооборона? - Я даже самооборону не делал. Просто он сам напоролся. Никакой инъекции не было не одной.

Зато на допросе в суде он рассказал свою версию. Якобы грязные вещи лежали на балконе, а надел он их когда выносил мусор из квартиры. Шприц с ядом, который он применял от крыс, завалялся в карманах старого пальто, а достал его хирург во время ссоры, когда зять, якобы, угрожал ему оружием. И сам на него напоролся. Но эта версия, по мнению суда, своего подтверждения не нашла. Однако, у осужденного есть еще время на обжалование приговора.

Агентство Телевидения Новости